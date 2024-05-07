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Сегодня, 19:57

Апелляционный комитет РФС смягчил дисквалификацию Тихонова

Руслан Минаев
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Андрей Тихонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Апелляционный комитет РФС смягчил дисквалификацию главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова, сообщает пресс-служба клуба.

Теперь отстранение касается лишь одного матча, который специалист уже пропустил, еще 4 встречи назначены условно. Таким образом, Тихонов будет присутствовать на скамейке запасных в матче с КАМАЗом в 24-м туре Мелбет-Первой лиги 8 мая.

3 мая решением КДК тренер получил наказание в виде трех матчей реальной дисквалификации и двух — условной с испытательным сроком на год, также он был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Тихонов раскритиковал работу судьи Веры Опейкиной после матча «Енисея» против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре ФНЛ. 53-летний специалист был недоволен, что на игру его команды назначили женщину, не обладающую необходимой квалификацией.

Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
РФС
ФК Енисей
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 30 17 6 7 50-36 57
2
 Динамо Мх 30 16 7 7 33-14 55
3
 Акрон 30 15 8 7 43-22 53
4
 Арсенал 30 11 15 4 36-23 48
5
 Родина 30 12 10 8 45-27 46
6
 Нефтехимик 30 11 9 10 30-28 42
7
 Тюмень 30 11 9 10 32-31 42
8
 Алания 30 10 12 8 38-40 42
9
 Енисей 30 12 5 13 48-39 41
10
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
11
 Шинник 30 11 8 11 34-39 41
12
 КАМАЗ 30 10 10 10 27-28 40
13
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
14
 Черноморец 30 7 12 11 28-33 33
15
 Сокол 30 7 7 16 27-51 28
16
 Ленинградец 30 7 9 14 21-36 30
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 30 5 8 17 20-47 23
Результаты / календарь
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8.05 17:00
Алания – Родина
 - : -
8.05 18:00
Сокол – Черноморец
 - : -
8.05 19:00
КАМАЗ – Енисей
 - : -
8.05 19:30
Динамо Мх – Химки
 - : -
16.05 00:00
Шинник – Акрон
 - : -
16.05 00:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
16.05 00:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
16.05 00:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

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Иван Тимошенко

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Ислам Машуков

Алания

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Илья Петров

СКА-Хабаровск

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Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

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И К Ж
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Евгений Осипов

Кубань

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Родина, Сокол

 16 1 6
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