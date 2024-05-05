Нетфуллин оценил игру «Химок» против «Сокола»
Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин поделился мнением о победе над «Соколом» (5:4) в матче 30-го тура первой лиги.
— Почему над аутсайдером ФНЛ «Соколом» получилась такая нервная победа?
— Сами себе нажили проблемы. Потом эти сложности стали преодолевать. Для болельщиков, наверное, прекрасно, когда забито так много мячей, но игроки и тренерский штаб пережили не самые приятные эмоции.
— Есть ощущение, что удержите первую строчку таблицы?
— Все зависит от нас. У нас все матчи получаются тяжелые. Тот же «Сокол», находясь внизу турнирной таблицы, борется. Уровень команд сейчас примерно равный, все решают какие-то нюансы: исполнительское мастерство, характер, — цитирует Нетфуллина «Евро.Футбол.Ру».
«Химки» (57 очков) продолжают лидировать в первой лиге. «Сокол» (28) идет 15-м в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|30
|17
|6
|7
|50-36
|57
|
2
|Динамо Мх
|30
|16
|7
|7
|33-14
|55
|
3
|Акрон
|29
|14
|8
|7
|41-22
|50
|
4
|Арсенал
|30
|11
|15
|4
|36-23
|48
|
5
|Родина
|30
|12
|10
|8
|45-27
|46
|
6
|Нефтехимик
|30
|11
|9
|10
|30-28
|42
|
7
|Тюмень
|29
|11
|9
|9
|32-29
|42
|
8
|Алания
|30
|10
|12
|8
|38-40
|42
|
9
|Енисей
|30
|12
|5
|13
|48-39
|41
|
10
|СКА-Хаб.
|30
|11
|8
|11
|31-30
|41
|
11
|Шинник
|30
|11
|8
|11
|34-39
|41
|
12
|КАМАЗ
|30
|10
|10
|10
|27-28
|40
|
13
|Торпедо
|30
|10
|9
|11
|28-30
|39
|
14
|Черноморец
|30
|7
|12
|11
|28-33
|33
|
15
|Сокол
|30
|7
|7
|16
|27-51
|28
|
16
|Ленинградец
|29
|6
|9
|14
|19-36
|27
|
17
|Волгарь
|30
|5
|12
|13
|25-42
|27
|
18
|Кубань
|29
|5
|8
|16
|20-45
|23
|4.05
|07:00
|
СКА-Хаб. – КАМАЗ
|0 : 0
|4.05
|14:30
|
Химки – Сокол
|5 : 4
|4.05
|15:00
|
Черноморец – Торпедо
|1 : 2
|4.05
|17:00
|
Алания – Шинник
|1 : 1
|4.05
|17:30
|
Нефтехимик – Енисей
|0 : 0
|4.05
|19:00
|
Динамо Мх – Волгарь
|3 : 0
|4.05
|19:30
|
Родина – Арсенал
|1 : 1
|5.05
|14:00
|
Тюмень – Акрон
|- : -
|5.05
|18:00
|
Кубань – Ленинградец
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|15
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|16
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|25
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|26
|1
|6