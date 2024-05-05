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Сегодня, 06:07

Нетфуллин оценил игру «Химок» против «Сокола»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин поделился мнением о победе над «Соколом» (5:4) в матче 30-го тура первой лиги.

— Почему над аутсайдером ФНЛ «Соколом» получилась такая нервная победа?

— Сами себе нажили проблемы. Потом эти сложности стали преодолевать. Для болельщиков, наверное, прекрасно, когда забито так много мячей, но игроки и тренерский штаб пережили не самые приятные эмоции.

— Есть ощущение, что удержите первую строчку таблицы?

— Все зависит от нас. У нас все матчи получаются тяжелые. Тот же «Сокол», находясь внизу турнирной таблицы, борется. Уровень команд сейчас примерно равный, все решают какие-то нюансы: исполнительское мастерство, характер, — цитирует Нетфуллина «Евро.Футбол.Ру».

«Химки» (57 очков) продолжают лидировать в первой лиге. «Сокол» (28) идет 15-м в турнирной таблице.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005631744_netfullin_-_o_liderstve_v_pervoy_lige_vse_zavisit_ot_nas
Футбол
ФК Сокол (Саратов)
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 30 17 6 7 50-36 57
2
 Динамо Мх 30 16 7 7 33-14 55
3
 Акрон 29 14 8 7 41-22 50
4
 Арсенал 30 11 15 4 36-23 48
5
 Родина 30 12 10 8 45-27 46
6
 Нефтехимик 30 11 9 10 30-28 42
7
 Тюмень 29 11 9 9 32-29 42
8
 Алания 30 10 12 8 38-40 42
9
 Енисей 30 12 5 13 48-39 41
10
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
11
 Шинник 30 11 8 11 34-39 41
12
 КАМАЗ 30 10 10 10 27-28 40
13
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
14
 Черноморец 30 7 12 11 28-33 33
15
 Сокол 30 7 7 16 27-51 28
16
 Ленинградец 29 6 9 14 19-36 27
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 29 5 8 16 20-45 23
Результаты / календарь
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34 тур
4.05 07:00
СКА-Хаб. – КАМАЗ
 0 : 0
4.05 14:30
Химки – Сокол
 5 : 4
4.05 15:00
Черноморец – Торпедо
 1 : 2
4.05 17:00
Алания – Шинник
 1 : 1
4.05 17:30
Нефтехимик – Енисей
 0 : 0
4.05 19:00
Динамо Мх – Волгарь
 3 : 0
4.05 19:30
Родина – Арсенал
 1 : 1
5.05 14:00
Тюмень – Акрон
 - : -
5.05 18:00
Кубань – Ленинградец
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 15
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 16 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 25 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 26 1 6
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