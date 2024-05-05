Нетфуллин оценил игру «Химок» против «Сокола»

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин поделился мнением о победе над «Соколом» (5:4) в матче 30-го тура первой лиги.

— Почему над аутсайдером ФНЛ «Соколом» получилась такая нервная победа?

— Сами себе нажили проблемы. Потом эти сложности стали преодолевать. Для болельщиков, наверное, прекрасно, когда забито так много мячей, но игроки и тренерский штаб пережили не самые приятные эмоции.

— Есть ощущение, что удержите первую строчку таблицы?

— Все зависит от нас. У нас все матчи получаются тяжелые. Тот же «Сокол», находясь внизу турнирной таблицы, борется. Уровень команд сейчас примерно равный, все решают какие-то нюансы: исполнительское мастерство, характер, — цитирует Нетфуллина «Евро.Футбол.Ру».

«Химки» (57 очков) продолжают лидировать в первой лиге. «Сокол» (28) идет 15-м в турнирной таблице.