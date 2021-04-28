«Рубин» борется за еврокубки впервые за шесть лет. Как Слуцкий, Сайманов и Яровинский поменяли клуб?

В Казани снова намерены выиграть медали.

«Рубин» сегодня показывает лучший результат с сезона 2014/15 — тогда на этой стадии чемпионата у команды Рината Билялетдинова было 47 очков. «Рубин» Слуцкого набрал 46 и идет не хуже. Хотя в последние годы к заключительным матчам сезона казанцы обычно подходили с 35-36 очками и без особых задач: вылет команде уже не грозил, а до еврокубков было далеко.

Поэтому концовка этого сезона — нечто новое и забытое для Казани, где заскучали по большим и важным матчам. «Рубин» вернулся в конкурентную борьбу — впереди важнейший матч с «Динамо» за еврокубковое место. А уже в следующем сезоне клуб намерен побороться за медали. «СЭ» разбирается, благодаря чему «Рубин» снова стал силой в РПЛ.

В клубе появилась селекция

Весной 2019 года «Рубин» объявил, что экс-защитник клуба Сесар Навас стал руководителем селекционного штаба клуба, которого до этого в привычном виде не существовало. После возвращения в Казань тренер Бердыев и гендиректор Сайманов в основном приглашали проверенных игроков, которые не нуждались в анализе и работе селекционеров: Джанаев, Нобоа, Попов, Бухаров, Полоз, Навас, Кудряшов им были хорошо знакомы.

В ином случае клуб доверял рекомендациям хорошо знакомых менеджеров и функционеров. К примеру, Уремовича «Рубин» подписал, когда узнал, что его очень высоко оценил селекционный штаб «Ростова». Примерно такая же история с Карлом Старфельтом — его долго вели скауты «Ростова». Если бы не настойчивость Сайманова, оба защитника сейчас выступали бы в Ростове, а не Казани.

В этом была большая проблема: генеральный директор замыкал на себе бытовые, технические, футбольные, финансовые и прочие вопросы. Поэтому в переговорах со Слуцким о работе в «Рубине» Сайманову было важно включить в команду еще и Олега Яровинского. Он давно искал менеджера, который перехватит функции спортивного директора. Сайманов даже пытался поставить на эту должность Наваса, но тот отказался из-за нежелания покидать Испанию.

Приход Яровинского заметно оживил селекционное направление «Рубина». Штаб Наваса, куда входят еще Рубен Пулидо, Алексей Семенов и Олег Кузьмин, начал более системную работу. И за полтора года работы у «Рубина» практически не было промахов: Абильдгор, Хван Ин Бом, Макаров, Йевтич, Самошников, Солтмурад Бакаев. За небольшие деньги в клуб влились неизвестные и не особо раскрученные игроки, которые сегодня делают результат. Только бразилец Пабло Сантос не прижился в клубе из тех, за кого заплатили деньги. Даже бесплатный трансфер Дмитрия Тарасова в «Рубине» считают положительным с точки зрения передачи опыта молодым игрокам.

Работа выстроена просто: селекционный отдел находит игроков на нужные позиции, готовит кандидатов для Яровинского, который, если футболисты действительно того стоят, показывает их Слуцкому. Тренер тоже всегда подключается к переговорам и лично приглашает новичков в клуб — это важный момент. Звонок от Слуцкого всегда более действенен, чем от кого-то из руководства. Все новички проходили через беседу с тренером, чтобы почувствовать полную заинтересованность в них.

Кандидатуры, вроде Деспотовича, Игнатьева или Бегича, известные по РПЛ, разумеется, обсуждаются просто на уровне менеджеров и тренера. Никакого Кокорина селекционеры клуба предлагать Яровинскому не будут. Клуб интересовался им, потому что в ходе обсуждения менеджеров возникла такая идея.

Этой весной к «Рубину» присоединился Никита Васюхин — экс-аналитик «Зенита», который в казанской команде будет отвечать в том числе и за селекционный анализ. Штаб постепенно усиливают новыми специалистами.

Так «Рубин» за полтора года вывел селекцию на другой уровень — не перехватывая игроков у «Ростова» или «Краснодара», узнавая о кандидатах из разговоров, а проделывая большой объем работы, изучая новые рынки. Отсюда и появилось качественное улучшение состава. Игроки «Рубина» стабильно растут в цене в обновлениях Transfermarkt, а многие впервые получили вызовы в свои сборные.

Следующий шаг — научиться грамотно продавать своих звезд и находить им замены. Не секрет, что Кварацхелия скоро уйдет из «Рубина» за большие деньги. Еще два-три года назад такая продажа пугала бы: найти качественную замену, правильно распорядиться средствами — все это, считалось, не про «Рубин». Сегодня у клуба и селекции уже есть понимание, как заменить Хвичу и компенсировать его потерю.

Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спонсор не вмешивается

Один из ключевых факторов, почему Слуцкий и Яровинский вообще пришли в «Рубин», — свобода действий. Спонсор клуба — группа компаний ТАИФ — практически не вмешивается в дела руководства «Рубина». Рустем Сайманов лично ведет диалог с Радиком Шаймиевым, одним из главных акционеров компании, а также другими спонсорами по поводу контрактов и выделения средств.

Советы директоров, собрания акционеров, попечительский совет — в «Рубине» ничего подобного больше нет, и все спортивные решения принимаются в кругу Сайманова, Слуцкого и Яровинского.

Спонсоры не имеют такого большого влияния на клуб, как прежде. Отставки Бердыева, Билялетдинова и Грасии — это итоги попечительских советов клуба во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Сегодня же клуб существует фактически как частный, без влияния извне. И это отчасти развязало руки, потому что не все тренеры и менеджеры до Слуцкого в «Рубине» получали такую свободу действий. Его предшественникам было гораздо тяжелее: Грасия вообще тренировал команду, которую собирали другие люди, а Бердыева в 2013 году уволили посреди сезона, когда клуб вышел в плей-офф Лиги Европы.

Сейчас ситуация иная: к примеру, решение продать или оставить Кварацхелию примут не люди в высоких кабинетах, а лично руководители «Рубина». Кандидатов же, кого нужно подписать взамен, не придется согласовывать на самом верху, теряя время. В «Рубине» сегодня все завязано на трех менеджерах, что и сыграло свою роль в последних успехах клуба.

Леонид Слуцкий и Силвие Бегич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Слуцкий выстроил атмосферу в клубе

В контексте обсуждений про «Рубин» Слуцкого игроки и сотрудники клуба часто говорят об атмосфере. Рассказы футболистов, что в команде «хорошая атмосфера», воспринимаются как штамп и какая-то незначительная вещь. Ведь все обычно так описывают свой коллектив. Но в Казани это особенно подчеркивают, и это реально стало фактором, который сделал команду сильнее.

Тимбилдинг Слуцкого — это не только попытка как-то разбавить обстановку между тренировками, но и сплочение коллектива. Квизы, конкурсы, командные ужины со всем персоналом, картинг, пейнтбол, игры на пляже — все это реально помогает игрокам и сотрудникам адаптироваться.

Одно из открытий сезона Самошников после прихода в «Рубин» долгое время держался обособленно: «У меня в новом коллективе всегда проблемы с адаптацией: мне тяжело сразу найти общий язык с кем-то, влиться в команду. Поэтому я долго осваивался в «Рубине». У Леонида Викторовича на сборах есть командные мероприятия, которые помогают влиться в коллектив. На первом квизе я начал общаться с ребятами из своей команды, потом уже играл с другой группой. Так потихоньку налаживал контакт с каждым игроком или сотрудником. Эти мероприятия реально помогают новичкам», — рассказывал он «СЭ».

В клуб приходят не только новые игроки, но и медики, реабилитологи, аналитики — с ними тоже происходит более глубокое знакомство именно на таких мероприятиях. Помимо этого, в «Рубине» сотрудники постоянно играют в футбол. На предыдущих зимних сборах даже Слуцкий играл в воротах против команды Яровинского. Мелочь, но и она помогает тренерам и сотрудникам сблизиться друг с другом. Штаб Слуцкого постоянно ходит в кино, на стендап-выступления, матчи «Ак Барса» или просто поужинать в ресторан. Олег Кузьмин может позвать всех в баню, а Сергей Козко — за грибами в лес. Тренеры тоже живут коллективом вне тренировок и матчей.

Слуцкий сделал для игроков комфортную атмосферу, чтобы ни у кого не было психологических проблем и сложностей с адаптацией. На сборы футболисты могут приехать с женами и девушками, маленькими детьми, чтобы не скучать по дому. Большая редкость, потому что в том же «Рубине» привыкли к карантинам от Бердыева, который закрывал команду на сборах в том числе и от семей.

В этом плане у Слуцкого более европейский подход. Есть конкретные правила и требования, за несоблюдение которых предусмотрены штрафы. В остальном же игрокам создали условия для работы и не запрещают делать то, что идет им на пользу. Поэтому Олег Шатов после тренировок на сборах выходил на поле поиграть с маленькими сыновьями, а Костюков мог с супругой и ребенком пойти на детскую площадку у отеля. Такая обстановка располагает к тому, что игроки будут концентрироваться на работе, а не переживать о семьях.

Футболисты «Рубина» после победы над «Зенитом».. Фото Джалиль Губайдуллин/ФК «Рубин»

«Рубин» нацелен на медали

Этот сезон для Слуцкого стал первым полноценным в «Рубине», и тренер уже привел команду к лучшему показателю за последние шесть лет. В последние годы казанцы не набирали больше 38 очков, а сейчас идут к особенной планке. С чемпионских сезонов лучший показатель клуба — 50 очков в сезоне-2012/13. У «Рубина» Слуцкого сейчас 46 очков, и впереди три матча, чтобы этот показатель улучшить. Помимо «Динамо», остаются матчи с «Арсеналом» и «Ротором» — есть все шансы провести лучший сезон за последние десять лет.

«Сочи», ЦСКА, «Динамо» — у казанцев серьезные конкуренты за место в еврокубках, но даже если «Рубин» проиграет эту борьбу, то главный сезон — следующий. Именно на него, по данным «СЭ», в клубе ставят серьезные задачи. Казанцы хотят бороться за медали, а не просто за место в пятерке.

Контракт Слуцкого с «Рубином» рассчитан до 2025 года, и за этот срок тренер хочет выиграть с клубом медали и трофеи. «Мой контракт — это посыл, что клуб и тренер хотели бы работать долго и основательно. Это важный месседж для понимания, чтобы показать, насколько наши намерения серьезные», — рассказывал Слуцкий после назначения в прошлом сезоне.

Да, «Рубин» летом может потерять Хвичу — одного из лучших игроков чемпионата. Но часто забывают, что это Слуцкий помог ему вырасти из игрока скамейки, стать лидером команды. Не менее важный актив клуба — это как раз тренер, который создал среду, где такие игроки должны появляться и дальше. Поэтому амбиции нового «Рубина» выглядят очень убедительно.