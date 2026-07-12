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Сегодня, 15:28

Рио Фердинанд назвал Эллиота Андерсона лучшим игроком четвертьфинала ЧМ-2026 Норвегия — Англия

Сергей Филин

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает полузащитника сборной Англии Эллиота Андерсона лучшим игроком четвертьфинала чемпионата мира против Норвегии (2:1 д.в.).

Команды обменялись голами в первом тайме и не смогли выявить победителя в основное время. В дополнительное время на 93-й минуте Джуд Беллингем забил гол, который стал победным для англичан.

«Назвал бы Андерсона лучшим игроком матча. По-моему, Эллиот сыграл великолепно. Можно привести веские доводы в пользу того, что без игры и решающих действий любого из них — Эллиота и Джуда — победы могло и не быть», — приводит слова Фердинанда Metro.

Джуд Беллингем забивает победный гол в&nbsp;ворота Норвегии.Невероятный гол не помог Норвегии пройти Англию. Беллингем ответил дублем и отправил свою команду в полуфинал

Англия в полуфинале ЧМ-2026 сыграет с Аргентиной 15 июля.

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