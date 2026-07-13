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Сегодня, 14:50

Орлов: «Восхищен Месси. Ямаль не восстановился после травмы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» поделился своим мнением о полуфиналах ЧМ-2026.

— Теперь о чемпионате мира. Нас ждут интереснейшие полуфиналы. Склоняюсь к тому, что в финале увидим Францию и Англию.

Я восхищен формой и характером Месси. В 39 лет он так великолепно готов. Отыграл все 120 минут против Швейцарии, поучаствовал в первом голе. Все время заточен на гол, на создание моментов для партнеров. Что-то невероятное.

И все-таки, мне кажется, фактор тренера Тухеля выведет англичан в решающий матч. У него очень организованная команда. С двумя ключевыми футболистами — Беллингемом и Кейном. У аргентинцев много поклонников по всему миру. Но смущает их игра в обороне.

Впереди Франция на бумаге выглядит чуть предпочтительнее Испании. Больше звезд, способных сделать разницу. Мбаппе, Олисе, Дуэ, Дембеле... Атакующий потенциал повыше.

Понятно, что у Испании есть такой бриллиант, как Ямаль. Но мы видим, что он еще не до конца восстановился после травмы. Согласитесь, на чемпионате Европы выглядел ярче.

Показательно, что Педри не вышел в стартовом составе против бельгийцев. Значит, не все в его игре устраивает главного тренера. Зато есть джокер с приставкой «супер» — Мерино. Чемпион Англии в составе «Арсенала», форвард с победным менталитетом.

Александр Головин и&nbsp;Геннадий Орлов.«Головин в «Зените»? Почему бы и нет?» Орлов — о Глушенкове, «Спартаке» и звонке Трампа

Франция и Испания сыграют в полуфинале ЧМ-2026 14 июля. Днем позже во втором полуфинале турнира встретятся Англия и Аргентина.

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