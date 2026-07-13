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13 июля, 22:25

Никита Филиппов рассказал о жалости к Роналду и финале мечты на ЧМ-2026

Никита Филиппов.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме Никита Филиппов поделился впечатлениями и мыслями относительно чемпионата мира по футболу. Спортсмен рассказал «Кинопоиску» о поддержке Криштиану Роналду, отношении к судейству в турнире и о том, подписался ли на Возинью.

— Какой матч запомнился больше всего?

Запомнился больше всего матч Португалия — Испания, так как я фанат Криштиану Роналду. И, естественно, матч Аргентина — Египет. Просто сумасшедшая игра.

Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

— Какая сборная на этом ЧМ стала открытием и влюбила в себя?

— Открытие этого ЧМ для меня — Марокко, такие темные лошадки этого турнира Они очень хорошо шли. В матче Франция — Марокко я болел за Марокко, несмотря на то что мне нравится сборная Франции. Да, они не выбили фаворитов, но я все равно рад.

— Что ты думаешь по поводу судейства в матче Аргентина — Египет? Египтян действительно засудили?

— Нет, я не думаю, что засудили. Думаю, проблема была не в судействе, а в сборной Египта. Они потеряли концентрацию и слили концовку матча.

— За кого будешь болеть в гонке бомбардиров ЧМ: за Месси, Мбаппе, Кейна или Холанна?

— Из бомбардиров нравятся Мбаппе и Холанн — своим подходом к тренировкам, восстановлению, питанию. Наверное, больше за Холанна буду болеть. Именно в гонке бомбардиров.

Лаутаро Мартинес и&nbsp;Харри Кейн.С 1982 года в финалах ЧМ обязательно играют футболисты «Интера» и «Баварии». В этот раз серия может прерваться

— Жалко ли Криштиану Роналду и насколько сильно он переживал из-за вылета Португалии?

— Немножко жалко Криштиану, и, конечно, хотелось бы, чтобы он дальше прошел на чемпионате мира. Видимо, уже не хватает ему уровня. И не то чтобы я что-то посоветовал бы ему, но, мне кажется, пора уже заканчивать, чтобы он до конца все, что можно, не вытягивал из карьеры футболиста, а ушел если не на пике, то на хорошей ноте.

— Каким был бы для тебя финал мечты на этом ЧМ?

— Финал мечты — Португалия — Мексика. Был бы, мне кажется, отличный матч и очень интересный финал. И, насколько я знаю, еще в «Симпсонах» предсказывали — а они славятся своими предсказаниями, — что на каком-то чемпионате мира будет в финале Португалия и Мексика. Я думал, что так будет на этом, но, к сожалению, не в этот раз.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси в&nbsp;финале ЧМ-2022.Ждем ремейк финала ЧМ-2022 — Месси против Мбаппе

— Подписался ли ты на Возинью после его перформанса?

— Нет, не подписался. Но он очень крутой мужик. Действительно, у меня тоже был эффект Олимпиады — плюс 15 тысяч подписчиков, а у него эффект чемпионата мира — плюс 20 миллионов.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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