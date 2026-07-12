Полузащитник сборной Аргентины Паредес: «Я мечтал о матче с Англией всю жизнь»

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес заявил, что мечтал сыграть против сборной Англии на чемпионате мира.

В четвертьфинальном матче ЧМ-2026 Аргентина в дополнительное время победила Швейцарию (3:1). С 72-й минуты аргентинцы играли в большинстве. После ВАР-вмешательства и просмотра повторов главный арбитр Жоау Пиньейру отменил наказание Паредеса и показал вторую желтую карточку швейцарскому нападающему Брилю Эмболо.

«Мы знали, что эти матчи будут такими, и боролись до конца. С первого дня мы старались демонстрировать единство — сначала внутри, а потом и снаружи, чтобы люди чувствовали связь с этой командой. Играть на чемпионате мира и встретиться с Англией — это всегда было в моей голове. Я мечтал об этом матче всю жизнь. Наверняка он будет тяжелейшим. Людям я скажу: продолжайте доверять нам, продолжайте верить», — приводит Mundo Deportivo слова Паредеса.

Также футболист отметил, что в матче с Аргентиной его заменили из-за судорог, и это физическое недомогание не помешает ему сыграть в полуфинале против Англии, который пройдет 15 июля в Атланте (США).