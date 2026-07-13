МИД Испании отреагировал на слова экс-премьера о сборной Франции на ЧМ-2026

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес раскритиковал бывшего премьера страны Мариано Рахоя за его высказывания о сборной Франции на чемпионате мира по футболу.

Ранее Рахой заявил, что в составе сборной Франции нет ни одного французского игрока.

«Расизм и ксенофобия — это тяжелые болезни, болезни души, и у них всегда есть два симптома: глупость и ненависть. Именно эта смесь ведет к расизму. В Испании нет ни того, ни другого, и мы не позволим, и я как министр иностранных дел не позволю, чтобы кто-либо внес этот яд в нашу страну», — сказал Альбарес журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Сборные Испании и Франции сыграют в полуфинале ЧМ-2026 14 июля. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.