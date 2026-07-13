Дивеев о ЧМ-2026: «В оставшихся играх я буду болеть за Англию, но Мбаппе и Месси — это мощь»

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев поделился ожиданиями от оставшихся матчей чемпионата мира-2026.

«В оставшихся играх я буду болеть за Англию. Им много не везло в последние годы, и пора бы уже забрать кубок! Было классно наблюдать за Марокко, за Норвегией, в которой блистали Холанн и Эдегор. Восхищен обороной испанцев. Они, конечно, всегда держат уровень, но столько сухих матчей вызывают восхищение у меня, как у защитника. Все и без меня много пишут про Францию и Аргентину, и тут все понятно даже не футбольному человеку. Их составы, да еще и с Мбаппе и Месси — это мощь. И, конечно же, больше всех расстроил вылет Португалии. Болел за них изо всех сил. Криштиану, просто спасибо за все», — написал Дивеев в соцсетях.

14 июля в полуфинале ЧМ-2026 встретятся Франция и Испания. Днем позже во втором полуфинале турнира сыграют Англия и Аргентина.