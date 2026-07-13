Нигматуллин: «Хороший голкипер отбивает все, что летит в ворота, а классный — ловит. Именно желание поймать мяч и сгубило Нюланна»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» прокомментировал ошибку голкипера сборной Норвегии Орьяна Нюланна в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Англией (1:2 ДВ).

« Норвежец Нюланн весь турнир был великолепен. Но в решающий момент дрогнул. В игре с Англией в дополнительное время после дальнего удара Роджерса не сумел зафиксировать мяч, и Беллингем добил его в сетку.

Говорят, хороший голкипер отбивает все, что летит в ворота, а классный — ловит. Именно желание поймать мяч и сгубило Нюланна в данном эпизоде.

Удар-то был не самый сложный. Играй двумя руками, переводи мяч в сторону — и никаких проблем. Но одно неловкое движение все перечеркнуло. Детская ошибка!

Точно такую же в матче с Испанией допустил и бельгиец Ламменс. Правда, Кубарси пальнул в другой угол, плюс случился неприятный отскок от газона. Но все равно можно было спокойно отбить мяч в сторону, а не выкладывать его Мерино на линию вратарской как на блюдечке », — написал Нигматуллин для «СЭ».

Англия в полуфинале чемпионата мира сыграет против Аргентины. В другой паре Франция встретится с Испанией.