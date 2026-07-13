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Сегодня, 21:02

Непомнящий — о возможном расширении числа участников ЧМ: «Наберутся команды, которые умеют играть»

Дарик Агаларов

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился с «СЭ» мнением о возможном расширении числа участников чемпионата мира по футболу до 64 сборных.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что этот вопрос будет рассмотрен и обсужден в соответствующих комитетах после завершения ЧМ-2026.

«Когда расширяли турнир до 48 команд, я был противником этой истории. А сейчас смотрю — вполне интересно. Получилось довольно непредсказуемо. В случае с 64 командами, придется играть почти два месяца, не знаю... Не уверен, что это случится. С другой стороны, добавятся Италия, Нигерия, Дания, Россия. Там наберутся команды, которые умеют играть», — сказал Непомнящий «СЭ».

ЧМ-2026 стал первым, в котором приняли участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год в финальных стадиях мировых первенств выступали 32 команды.

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