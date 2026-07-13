Перед матчем Франция — Испания на ЧМ-2026 пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце

Перед полуфинальным матчем чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Испании пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Перед матчем Франция — Испания пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце, совершенного 14 июля 2016 года. Спасибо президенту ФИФА за то, что он откликнулся на просьбу Франции и всех французов. Мы никогда не забудем», — написал Макрон в соцсети.

14 июля 2016 года в Ницце грузовик въехал в толпу людей, собравшихся на Английской набережной на празднование Дня взятия Бастилии. В результате атаки погибли 86 человек.

Матч Франция — Испания пройдет 14 июля в Арлингтоне и начнется в 22.00 по московскому времени.