Порро о Ямале на ЧМ-2026: «В первых матчах было сложнее, сейчас у нас отличные отношения»

Защитник сборной Испании Педро Порро поделился мнением о взаимодействии с вингером Ламином Ямалем на чемпионате мира-2026.

13 июля Ямалю исполнилось 19 лет.

«По мере того как ты проводишь с ним матч за матчем, ты сыгрываешься. В первых матчах было сложнее, ведь я выступаю в АПЛ и не играю с ним постоянно. Но главное — это понять, что нужно Ламину в каждом конкретном матче. Мы общаемся и перед поединками, и прямо на поле. Разговаривая, люди понимают друг друга. У нас отличные отношения, и все только улучшается», — приводит слова Порро Mundo Deportivo.

14 июля Испания сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026.