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Сегодня, 10:00

Порро о Ямале на ЧМ-2026: «В первых матчах было сложнее, сейчас у нас отличные отношения»

Сергей Филин

Защитник сборной Испании Педро Порро поделился мнением о взаимодействии с вингером Ламином Ямалем на чемпионате мира-2026.

13 июля Ямалю исполнилось 19 лет.

«По мере того как ты проводишь с ним матч за матчем, ты сыгрываешься. В первых матчах было сложнее, ведь я выступаю в АПЛ и не играю с ним постоянно. Но главное — это понять, что нужно Ламину в каждом конкретном матче. Мы общаемся и перед поединками, и прямо на поле. Разговаривая, люди понимают друг друга. У нас отличные отношения, и все только улучшается», — приводит слова Порро Mundo Deportivo.

Футболисты сборной Испании после победы над Бельгией в&nbsp;1/4 финала ЧМ-2026.Лидеры сборной Испании проводят слабый чемпионат мира. Но у этой команды есть оружие помощнее Ямаля и Педри

14 июля Испания сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026.

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