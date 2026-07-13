Родри о Ямале на ЧМ-2026: «Тренер сказал, что ему нужно быть хладнокровнее, иногда он слишком сильно хочет что-то доказать»

Полузащитник сборной Испании Родри поделился мнением об игре своего партнера по команде Ламина Ямаля на чемпионате мира-2026.

13 июля Ямалю исполнилось 19 лет.

«Главный тренер Луис де ла Фуэнте вчера сказал, что Ламину нужно быть хладнокровнее. Иногда он слишком сильно хочет что-то доказать. Ему нужно научиться контролировать это беспокойство. Он крайне важен для нас как с мячом, так и без него. Это очень умный парень. Нужен лишь подходящий момент, чтобы он смог проявить весь свой талант», — приводит слова Родри FOX Sports.

На ЧМ-2026 Ямаль забил один гол — Саудовской Аравии (4:0) на групповом этапе.

14 июля Испания сыграет с Францией в полуфинале турнира.