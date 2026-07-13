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Сегодня, 22:10

Семин назвал главные открытия чемпионата мира-2026

Руслан Минаев

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин назвал сборные, которые стали для него открытием чемпионата мира-2026.

«По мне, открытие — это Кабо-Верде, Кюрасао. Они открыли для всех определенную дверь, что можно приезжать хорошо подготовленными на чемпионат мира и выглядеть достойно. Посмотрите, какое количество новых команд появилось, которые показали высокий уровень. И самое основное, что на эти команды приходили полные трибуны», — цитирует Семина «КП Спорт».

Сборная Кюрасао набрала 1 очко и финишировала на последнем месте в группе E. Сборная Кабо-Верде вышла из группы H со второго места, в 1/16 финала уступила сборной Аргентины (2:3 дополнительное время).

Источник: КП Спорт
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Юрий Семин
Чемпионат мира по футболу
Сборная Кабо-Верде по футболу
Сборная Кюрасао по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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