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Нигматуллин — об удалении Эмболо: «Даже Соболев ныряет правдоподобнее»

Александр Кружков
Обозреватель
Фото Reuters

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» прокомментировал удаление нападающего сборной Швейцарии Бриля Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Аргентиной (1:3 ДВ).

«Если в матче Франция — Марокко борьбы не получилось, команда Дидье Дешама прошлась по сопернику катком, то три оставшихся четвертьфинала сложились драматично. Судьбу двух из них предопределили грубые ошибки вратарей, а еще одного — низкий IQ швейцарского форварда, заработавшего глупейшее удаление.

Вот интересно — о чем думал Эмболо, уже висевший на карточке, когда в центре поля откровенным нырком выпрашивал штрафной? На что рассчитывал в эпоху ВАР? Или на нашего Соболева насмотрелся? Но тот ныряет правдоподобнее...

Если до удаления Швейцария сохраняла неплохие шансы на выход в полуфинал, то идиотский поступок форварда поставил на них крест. 50 минут играть с Аргентиной в меньшинстве — это самоубийство. Лучшим у европейцев я бы назвал Кобеля, сделавшего несколько крутых сейвов. Но когда забивали Альварес с Лаутаро Мартинесом, вратарь уже был бессилен», — написал Нигматуллин для «СЭ».

Швейцарцы играли в меньшинстве с 72-й минуты после удаления Эмболо за симуляцию. В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Англии. В другой паре Франция встретится с Испанией.

Колонка Руслана Нигматуллина о&nbsp;четвертьфиналах ЧМ-2026.«У Эмболо низкий IQ. Даже Соболев ныряет правдоподобнее». Колонка Нигматуллина

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