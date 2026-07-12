Колосков заявил, что расширение чемпионата мира до 64 команд увеличит голоса Инфантино на выборах

Бывший вице-президент ФИФА и почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможном расширении чемпионата мира до 64 сборных.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что этот вопрос будет рассмотрен и обсужден в соответствующих комитетах после завершения ЧМ-2026.

«Уже 48 команд — неудачный вариант, посмотрите на футболистов, многие из них еле ноги таскают. Просто издевательство. А травм сколько получили? Делается в угоду денег и, конечно, получения дополнительных голосов на конгрессе ФИФА. Вот два очевидных фактора, которые стоят во главе угла этих новшеств. А футболом даже не пахнет, об игроках никто не думает, тренеры, президенты федераций и глава УЕФА Александер Чеферин аккуратно говорили, но ФИФА все равно», — приводит ТАСС слова Колоскова.

Почетный президент РФС добавил, что расширение чемпионата мира до 64 команд «будет преступлением в отношении футболистов».

На ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, впервые в истории играют 48 сборных. С 1998 года в турнире принимали участие 32 команды.