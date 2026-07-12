Мостовой: «Норвежцев на родине будут встречать так, как в свое время сборную Исландии после Евро»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр поделился с «СЭ» мнением о выступлении сборной Норвегии на чемпионате мира-2026.

Норвежцы дошли до четвертьфинала турнира, в котором уступили Англии (1:2 доп. вр.).

«Молодцы! Да, не было видно, что они сильно расстроены вылету. Это потому, что Норвегия никогда ничего не добивалась. Она и этому результату уже рада. Норвежцев на родине будут встречать так, как в свое время сборную Исландии после чемпионата Европы-2016. Вышли из группы — уже событие. А тут аж до четвертьфинала дошли, по ходу турнира еще и Бразилию обыграли! Холанн — несомненно звезда», — сказал Мостовой «СЭ».

Сборная Норвегии впервые в своей истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира по футболу.

Давид Петросян