Месси: «Сборная Аргентины приучила людей к тому, что она делает ненормальные вещи»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оценил выступление команды на чемпионате мира-2026.

«Хорошо, что аргентинцы наслаждаются этим так же, как и мы. Именно так мы и живем. Эта команда приучила людей к тому, что она делает ненормальные вещи: нелегко вернуться после того, как ты стал чемпионом мира, выиграл все, что выиграл, а затем продолжать соревноваться и оставаться на этом уровне, в четверке лучших, играя в очередном полуфинале... Это ненормально, поэтому мы должны так сильно наслаждаться этим.

Мы не знаем, повторится ли это снова, когда. Мы долгое время не были чемпионами мира до последнего раза, так что все, что будет дальше, нужно ценить и наслаждаться. Мы постараемся отдохнуть, восстановить силы и выступить в полуфинале», — цитирует Месси ESPN.

15 июля сборная Аргентины сыграет со сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026.