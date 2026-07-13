Рианчо: «Жду победы сборной Испании. Но Франция очень сложный соперник»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Франция — Испания в полуфинале чемпионата мира-2026.

«Я очень жду победы сборной Испании и ее выхода в финал. Но будет очень сложно. Франция отличная команда, которая доставит много неудобств. Это очень сложный соперник», — сказал Рианчо «СЭ».

Матч 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании пройдет во вторник, 14 июля. Начало — в 22.00 мск.