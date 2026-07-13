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Сегодня, 08:25

Экс-тренер «Локомотива» Билич снова возглавит сборную Хорватии

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной Хорватии Славен Билич снова возглавит национальную команду, сообщает talkSPORT.

По информации источника, 57-летний специалист согласовал с Федерацией футбола Хорватии (HNS) все детали назначения. Объявление о его возвращении ожидается в ближайшее время.

Билич сменит в сборной Златко Далича, который работал с хорватами с 2017 года. На ЧМ-2026 сборная Хорватии дошла до 1/16 финала, где уступила Португалии (1:2).

Златко Далич.Конец эпохи. Златко Далич покинул пост главного тренера сборной Хорватии после вылета с ЧМ-2026

Билич уже тренировал сборную Хорватии с 2006 по 2012 годы. Также специалист возглавлял московский «Локомотив», турецкий «Бешикташ», «Вест Хэм», саудовские «Аль-Иттихад» и «Аль-Фатех», «Вест Бромвич», «Уотфорд» и китайский «Бейцзин Гоань».

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