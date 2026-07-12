Сольбаккен — о выступлении сборной Норвегии на ЧМ-2026: «Мы оправдали ожидания»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен заявил, что гордится выступлением национальной команды на чемпионате мира-2026.

В четвертьфинале турнира норвежцы в дополнительное время уступили Англии со счетом 1:2.

«Мы играли на высочайшем уровне, удача была не на нашей стороне, но такова жизнь. Теперь нужно немного выдохнуть. У нас были проблемы в первые 20 минут, но я аплодирую парням. Надеюсь, лето 2026-го для всех было хорошим и мы сделали что-то важное вместе. Мы получили фантастическую поддержку от всей Норвегии и оправдали ожидания — вот чем я по-настоящему горжусь. Мы обещали, что прибавим на чемпионате мира после отличной квалификации, и нам это удалось», — приводит Reuters слова Сольбаккена.

Тренер не стал искать оправдания поражению в четвертьфинальном матче, несмотря на отмененный гол из-за фола Эрлинга Холанна и эпизод перед голом англичан, когда мяч, предположительно, задел трос подвесной камеры.

«Возможно, мы уже видели много такого на этом чемпионате мира — такие вещи случаются. Мы просто желаем Англии удачи», — добавил он.

Англия в полуфинале чемпионата мира сыграет против Аргентины. Матч состоится 15 июля в 22.00 по московскому времени.