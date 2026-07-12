Мостовой о выходе Англии в полуфинал ЧМ-2026: «Большие турниры выигрывают звезды»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» победу Англии над Норвегией (2:1 доп. вр.) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

«Прогноз Александра Мостового в очередной раз сбылся! Говорил, что будет дополнительное время, причем в обоих вчерашних четвертьфиналах. Для Англии этот матч не был легким. В целом, большие турниры выигрывают звезды. Как бы мы ни хотели, но это так. В этом противостоянии звезд в составе больше было у англичан. Не забил Кейн, зато отличился Беллингем. А норвежская звезда — Холанн — в этом матче ничего решить не смогла», — сказал Мостовой «СЭ».

В полуфинале ЧМ-2026 Англия сыграет против Аргентины. Матч пройдет 15 июля в Атланте (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Давид Петросян