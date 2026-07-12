Форлан временно назначен на пост главного тренера сборной Уругвая

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан временно возглавит национальную команду, сообщает Marca со ссылкой на главу Уругвайской футбольной ассоциации Игнасио Алонсо.

47-летний специалист будет руководить сборной Уругвая до марта 2027 года. Также Форлан возглавит национальную команду до 20 лет.

На чемпионате мира 2026 года сборная Уругвая не смогла выйти из группы. Команда набрала 2 очка, сыграв вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2), а также уступив Испании (0:1). После вылета с турнира пост главного тренера покинул Марсело Бьелса.

Форлан выступал за сборную Уругвая с 2002 по 2015 год. На его счету 112 матчей и 36 голов за национальную команду. В 2010 году форвард был признан лучшим игроком чемпионата мира.