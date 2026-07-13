Отстраненный перед стартом ЧМ-2026 арбитр Роб Диперинк умер в 38 лет

Нидерландский арбитр Роб Диперинк ушел из жизни спустя несколько недель после того, как был отстранен от работы на чемпионате мира 2026 года по футболу, сообщает газета ED.

Причина кончины 38-летнего судьи не уточняется. Сообщается, что полиция ведет расследование.

Диперинк должен был исполнять обязанности видеоассистента на ЧМ-2026, однако за месяц до старта турнира ФИФА отстранила его. Причиной послужил апрельский арест по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетним. При этом полиция Лондона не смогла доказать вину арбитра и закрыла дело. Тем не менее ФИФА исключила Диперинка из списка приглашенных на ЧМ, поскольку хотела видеть на турнире людей с безупречной репутацией.

В чемпионате Нидерландов Диперинк работал с 2017 года. Впоследствии он стал видеоассистентом международного уровня. В частности, нидерландец обслуживал несколько матчей чемпионата Европы-2024.