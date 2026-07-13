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13 июля, 00:17

Плеттенберг: Манзамби переходит из «Фрайбурга» в «Астон Виллу»

Павел Лопатко

«Астон Вилла» договорилась о трансфере полузащитника «Фрайбурга» и сборной Швейцарии Жоана Манзамби, сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, сумма сделки по 20-летнему игроку составит почти 70 миллионов евро с учетом бонусов.

Ранее основным претедентом на получение спортивных прав на футболиста был «Ньюкасл», однако сам игрок хотел перейти именно в «Астон Виллу».

Контракт Манзамби с «Фрайбургом» действует до 30 июня 2030 года, он играет за немецкую команду с июля 2024 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 47 матчах забил 7 голов и отдал 9 результативных передач. На ЧМ-2026 в составе сборной Швейцарии он в 4 играх отметился 3 голами и 2 передачами.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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ФК Астон Вилла
ФК Фрайбург
Жоан Манзамби
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