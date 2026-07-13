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Нигматуллин: «Мне кажется, Куртуа лукавит»

Александр Кружков
Обозреватель

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» прокомментировал травму голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Испанией.

«После финального свистка Руди Гарсия, главный тренер сборной Бельгии, объяснил замену вратаря тем, что тот уже не мог играть в полную силу. А Тибо сказал журналистам, что был готов продолжить матч. С единственной оговоркой — повреждение четырехглавой мышцы бедра не позволяло выбивать мяч от ворот.

Тут возникает очень много вопросов. И не только к тренеру, который явно был уверен в Ламменсе, поскольку молодой голкипер провел прекрасный сезон в «Манчестер Юнайтед». Но и Куртуа, мне кажется, лукавит. Я же сам не раз выходил на поле с мышечными повреждениями, микронадрывами. Да, больно — но не критично.

Думаю, Тибо просто перестраховался. Побоялся, что может усугубить травму, а это повлияет в том числе и на его перспективы в «Реале». Чем старше игрок, тем сложнее восстанавливаться. Ну и зачем давать конкуренту дополнительный шанс? Лучше поберечься. Полагаю, рассуждал он именно так. Отсюда и слова после матча — во избежание подозрений.

Что бы ни говорил Руди Гарсия на пресс-конференции, надо понимать: в важнейшей игре, где на карту поставлено все, тренер никогда не поменяет своего лидера без веских причин. Либо тот сам об этом просит, либо травма очевидна. Но раз Куртуа обмолвился, что хотел остаться на поле, наплевать на его мнение тренерский штаб не мог.

Вратаря наверняка спросили: «Ты можешь продолжать?» Ответ, судя по всему, был таким: «В принципе да. Только выбивать тяжеловато». Не беда — для этого защитники есть. К тому же Куртуа, хоть и повредил левую, рабочую ногу, правой играет не хуже.

В общем, очень странная история. Как бы то ни было, замена оказалась роковой», — написал Нигматуллин для «СЭ».

Колонка Руслана Нигматуллина о&nbsp;четвертьфиналах ЧМ-2026.«У Эмболо низкий IQ. Даже Соболев ныряет правдоподобнее». Колонка Нигматуллина

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