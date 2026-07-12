Газзаев: «Франция — это команда, у которой нет слабых мест»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением об игре сборной Франции на чемпионате мира-2026.

Французы дошли до полуфинала турнира, не пропустив ни одного гола в плей-офф. В 1/16 финала команда Дидье Дешама победила Швецию (3:0), в 1/8 финала — Парагвай (1:0), а в 1/4 финала — Марокко (2:0).

«Франция — это команда, у которой нет слабых мест. Эта сборная демонстрирует великолепный футбол, показывает отличные результаты, а индивидуальное мастерство некоторых игроков — на высочайшем уровне. Я могу сравнить эту команду с Бразилией 1970 года по нескольким параметрам. Франция выделяется на фоне всех остальных оставшихся участников этого чемпионата мира», — сказал Газзаев «СЭ».

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет против Испании. Матч состоится 14 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.