Вице-губернатор аргентинской провинции Касадо назвала Францию «невоспитанной африканской командой»

Вице-губернатор аргентинской провинции Мендоса Эбе Касадо отвергла обвинения в расизме после своих высказываний о сборной Франции.

После победы французов над Парагваем (1:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 Касадо написала в соцсетях: «Молодцы, Парагвай. Африканская команда ведет себя невоспитанно. Не выношу Мбаппе».

Позже чиновница заявила, что не считает свой комментарий расистским.

«Честно говоря, я не вижу в этом комментарии ничего расистского. Если кто-то воспринимает его как расистский, значит, этот человек считает африканцев чем-то низшим. Я так не считаю.

Дискриминируют и проявляют расизм те, кто считает, что назвать человека африканцем — это оскорбление. Отступать должны те, кто считает, что быть африканцем — это оскорбление. Я этого не делаю. Наоборот, я отдаю им должное», — заявила Касадо в ответ на обвинения в расизме.

Ранее аналогичный скандал разгорелся вокруг сенатора Парагвая Селесты Амарильи, которая назвала нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе «колонизированным камерунцем, упорно притворяющимся французом».

Высказывания Амарильи сначало осудило правительство Парагвая, а затем верхняя палата парламента приняла официальную резолюцию с осуждением слов сенатора. Как сообщает Le Parisien, после почти пяти часов обсуждений сенат выразил «абсолютное неприятие» любых форм расизма и дискриминации.

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