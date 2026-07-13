Более 3 миллионов человек подписали петицию с требованием исключить Аргентину с ЧМ-2026

В сети появилась петиция с требованием исключить сборную Аргентины с чемпионата мира-2026. По данным создателей сайта, ее уже подписали более 3 миллионов человек.

Авторы обращения утверждают, что Международная федерация футбола (ФИФА) и судьи якобы предвзято относятся к сборной Аргентины и ее капитану — Лионелю Месси.

«Очевидно, что ФИФА и судьи предвзято относятся к Лионелю Месси и сборной Аргентины. Зачем остальным вообще участвовать, если победитель уже определен? Исключите Аргентину с чемпионата мира и дайте всем остальным честный шанс», — говорится в тексте петиции.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии (3:1) и вышла в полуфинал, где сыграет против Англии.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.