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Сегодня, 14:22

Альварес: «Сделаем все возможное, чтобы Месси снова выиграл чемпионат мира»

Сергей Филин
Хулиан Альварес и Лионель Месси.
Фото Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес рассказал, что команда сделает все возможное, чтобы форвард Лионель Месси выиграл чемпионат мира 2026 года.

В четвертьфинале Аргентина обыграла Швейцарию со счетом 3:1 в дополнительное время. 26-летний Альварес забил победный гол на 112-й минуте и был признан лучшим игроком матча.

«Мы сделаем все возможное, чтобы Лионель Месси снова выиграл чемпионат мира. Каждый матч для него — это настоящая битва», — приводит слова Альвареса журналист Фабрицио Романо.

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В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина 15 июля сыграет с Англией.

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