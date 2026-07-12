Альварес: «Сделаем все возможное, чтобы Месси снова выиграл чемпионат мира»

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес рассказал, что команда сделает все возможное, чтобы форвард Лионель Месси выиграл чемпионат мира 2026 года.

В четвертьфинале Аргентина обыграла Швейцарию со счетом 3:1 в дополнительное время. 26-летний Альварес забил победный гол на 112-й минуте и был признан лучшим игроком матча.

«Мы сделаем все возможное, чтобы Лионель Месси снова выиграл чемпионат мира. Каждый матч для него — это настоящая битва», — приводит слова Альвареса журналист Фабрицио Романо.

В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина 15 июля сыграет с Англией.