Нигматуллин — о полуфинале ЧМ-2026: «Франция победит Испанию»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» дал прогноз на матч полуфинала ЧМ-2026.

«Франция — Испания. 2:1. О таких играх говорят: скрытый финал. Обе команды весь турнир выглядят мощно, особенно французы. У которых количество звезд просто зашкаливает. Главное, все сбалансировано, никто не перетягивает одеяло на себя. Олисе, Дембеле и Мбаппе в каждом матче разрывают. У Испании такой футболист лишь один — Ямаль. Но он после травмы далек от оптимальных кондиций», — написал Нигматуллин для «СЭ».

Полуфинальный матч чемпионата мира-2026 между Францией и Испанией состоится 14 июля.