Франция и Испания сыграют в матче 1/2 финала ЧМ 14 июля

Матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Франции и Испании пройдет во вторник, 14 июля. Игру примет стадион «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/2 финала.

14 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

В прямом эфире матч покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 21.40 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры Франция — Испания можно также в матч-центре на нашем сайте.

Франция в 1/16 финала обыграла Швецию — 3:0, в 1/8 финала победила Парагвай — 1:0, а в четвертьфинале прошла Марокко — 2:0.

Испания в 1/16 финала разгромила Австрию — 3:0, в 1/8 финала обыграла Португалию — 1:0, а в четвертьфинале победила Бельгию — 2:1.

Победитель матча Франция — Испания в финале сыграет с победителем пары Англия — Аргентина.