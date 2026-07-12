Защитник сборной Аргентины Ромеро: «Без страданий мы не можем побеждать, но я испытываю гордость»

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро поделился эмоциями от победы над Швейцарией (3:1 в дополнительное время) и ожиданиями от матча с Англией в полуфинале чемпионата мира.

«Похоже, без страданий мы не можем побеждать. Но мне повезло, и я испытываю гордость. То, что мы делаем, невероятно, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Игра с Англией? Это просто очередной матч. Мы сосредоточены на себе и на том, чтобы показывать тот характер, который демонстрировали в последние годы», — приводит слова Ромеро пресс-служба ФИФА.

Полуфинальный матч ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией пройдет 15 июля в Атланте (США). В другом полуфинале днем ранее сыграют Франция и Испания.