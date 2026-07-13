Аргентина сыграет с Англией в синей форме в память о матче ЧМ-1986

Сборная Аргентины получила разрешение сыграть в полуфинале чемпионата мира-2026 против команды Англии в запасной синей форме, сообщает журналист Гастон Эдуль в соцсети X.

Матч пройдет 15 июля в Атланте и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее аргентинские СМИ сообщали, что Ассоциация футбола Аргентины (AFA) обратилась в ФИФА с просьбой разрешить команде выйти на поле в синей форме, чтобы отдать дань уважения одному из самых знаковых матчей в истории чемпионатов мира.

Именно в синей форме аргентинцы обыграли Англию (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. В той встрече Диего Марадона забил знаменитые гол «рукой Бога» и «Гол века». Также в синем комплекте сборная Аргентины победила англичан в 1/8 финала чемпионата мира 1998 года, выиграв серию пенальти.

На чемпионате мира 1986 года аргентинцы стали победителями турнира, а на мировом первенстве 1998 года дошли до четвертьфинала.

Второй финалист чемпионата мира определится в матче Франция — Испания, который пройдет 14 июля в Далласе и начнется в 22:00 по московскому времени.