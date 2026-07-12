Холанн о ЧМ-2026: «Мы обыграли Бразилию, впереди еще чемпионаты мира и Европы»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.

Норвежцы дошли до четвертьфинала турнира, в котором проиграли Англии со счетом 1:2 в дополнительное время.

«Мы доказали, что способны обыгрывать одну из сильнейших сборных мира — Бразилию. В итоге мы уступили Англии, но заставили их по-настоящему побороться за победу. Все могло сложиться иначе. Впереди у нас еще чемпионаты мира и Европы. Думаю, пришло время по-настоящему заявить о себе. У нас великолепное поколение игроков», — приводит слова Холанна пресс-служба ФИФА.

Сборная Норвегии впервые в своей истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира по футболу.