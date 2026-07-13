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Сегодня, 07:44

Кейн: «Теперь сборной Англии на ЧМ-2026 нужен еще более мощный рывок»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал выступление команды на чемпионате мира-2026.

«Мы стучимся в дверь. Мы выходим в эти полуфиналы и финалы. Нас ждет большая неделя. У нас осталось чуть больше недели до конца турнира.

Мы были вместе шесть недель и показали все свое желание играть за эту эмблему, и теперь нам нужен еще более мощный рывок в течение последней недели или около того.

В конечном счете мы в полуфинале чемпионата мира, и это не всегда было так для этой сборной, так что мы должны наслаждаться этим», — цитирует футболиста PA.

15 июля сборная Англии в полуфинале ЧМ-2026 сыграет со сборной Аргентины.

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Харри Кейн
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