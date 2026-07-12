Соболев ждет финал Аргентина — Франция на ЧМ-2026

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, какой финал ожидает увидеть на чемпионате мира по футболу-2026.

«На чемпионате мира особо ни за кого не болею. За красивый футбол. Я больше поддерживаю аутсайдеров. За Норвегию, например, болел. Я вижу финал Аргентина — Франция. Возможно, ошибаюсь», — сказал Соболев.

В ночь на 12 июля определились все полуфиналисты ЧМ-2026. 14 июля Франция сыграет с Испанией, а 15 июля Англия встретится с Аргентиной. Оба матча начнутся в 22.00 (мск).