Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 21:49

Соболев ждет финал Аргентина — Франция на ЧМ-2026

Роман Кольцов
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, какой финал ожидает увидеть на чемпионате мира по футболу-2026.

«На чемпионате мира особо ни за кого не болею. За красивый футбол. Я больше поддерживаю аутсайдеров. За Норвегию, например, болел. Я вижу финал Аргентина — Франция. Возможно, ошибаюсь», — сказал Соболев.

В ночь на 12 июля определились все полуфиналисты ЧМ-2026. 14 июля Франция сыграет с Испанией, а 15 июля Англия встретится с Аргентиной. Оба матча начнутся в 22.00 (мск).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2026: межсезонье, трансферы и сборы, новый чемпионат
Соболев о цели на сезон-2026/27: «Лучшим бомбардиром еще не становился. Думаю, пора»
Семак рассказал об общении со Станковичем: «Мне небезразлична его судьба»
Соболев: «Никто не обращает внимание на то, что я — лучший бомбардир «Зенита» на сборах»
«Монако» и Головину есть смысл расстаться. Два возможных варианта — Саудовская Аравия и «Зенит»
«Зенит» разбил «Црвену»: Соболев снова забил и ассистировал Фелипе Аугусто, а Вега впечатлил потрясающим голом
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Обвинения в расизме и объявление персоной нон грата. Сборная Франции снова в центре скандала
Газзаев: «Месси — феномен, невероятный лидер»
Тренер сборной Египта Хассан: «Слово «Месси» может пугать некоторых футболистов»
Лакруа о словах Ямаля перед матчем ЧМ-2026 Франция — Испания: «Мы знаем себе цену и сосредоточены на победе»
Руни — о победе над Норвегией: «Я говорил, что наступит матч, когда Англии понадобится Беллингем»
«Нас ограбили». Норвегия и Швейцария обвиняют судей в вылете с ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Трезеге о Месси на ЧМ-2026: «Лео в невероятной форме, он доказывает, что он — выдающийся футболист»

Форлан временно назначен на пост главного тренера сборной Уругвая

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости