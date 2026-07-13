Главным арбитром полуфинала ЧМ-2026 Франция — Испания назначили сальвадорца Бартона

Стали известны судьи, которые будут работать на полуфинальном матче чемпионата мира-2026 между Францией и Испанией 14 июля.

Главным арбитром назначен сальвадорец Иван Бартон. Ранее он судил матчи Турция — Парагвай и Япония — Швеция на групповой стадии и игру 1/8 финала Швейцария — Колумбия.

35-летний Бартон является центральноамериканским арбитром с наибольшим количеством матчей в истории чемпионатов мира (6).

Международную лицензию арбитр получил в 2018 году. В его послужном списке такие соревнования, как Золотой кубок и Лига наций КОНКАКАФ, Олимпийские игры-2020 и чемпионат мира-2022, а также Лига чемпионов КОНКАКАФ и Саудовская профессиональная лига.

Также на матч Франция — Испания получили назначения ассистенты Давид Моран (Сальвадор) и Антонио Пупиро (Сальвадор), четвертый судья Гленн Нюберг (Швеция) и резервный ассистент Махбод Бейги (Швеция).