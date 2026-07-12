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Газзаев: «Месси — феномен, невероятный лидер»

Константин Белов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился с «СЭ» впечатлениями от победы сборной Аргентины над Швейцарией (3:1 доп. вр.) в матче 1/4 финала ЧМ-2026.

«Аргентина — это сборная, показавшая свой невероятный победный дух. А Месси — феномен, невероятный лидер. Он держит партнеров в тонусе и очень сильно влияет на них. Аргентина вытаскивала тяжелейшие матчи в 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира. Это говорит о единстве, духе победителя и нацеленности, чтобы забрать золотые медали чемпионате мира», — сказал Газзаев «СЭ».

В полуфинале чемпионата мира Аргентина сыграет с Англией. Матч пройдет 15 июля в Атланте (США).

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