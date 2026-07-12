Канчельскис о слухах про помощь Аргентине от ФИФА: «Если есть доказательства, предоставьте их»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» мнением о критике в адрес сборной Аргентины на чемпионате мира-2026.

Ранее журналист Ромен Молина опубликовал данные о возможных коррупционных связях между Международной федерацией футбола (ФИФА) и Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA).

«Месси и Аргентине помогает ФИФА? Если есть какие-то доказательства, то предоставьте их. Говорить можно все, что угодно. Не видел никаких предпосылок к таким мыслям и суждениям. Если брать матч с Египтом, то африканцы сами себя похоронили. Не смогли удержать счет, а потом начали писать какие-то там петиции и так далее. Сами виноваты. На таких футболистов, как Месси, надо равняться», — сказал Канчельскис «СЭ».

В ночь на 12 июля Аргентина победила Швейцарию (3:1 доп. вр.) и вышла в полуфинал ЧМ-2026, в котором сыграет против Англии.

(Давид Петросян)