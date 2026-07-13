Кубарси — о ЧМ-2026: «Это уникальный турнир, мы с Ямалем должны были играть на юношеском Евро, но находимся здесь»

Защитник сборной Испании Пау Кубарси поделился впечатлениями от игры на чемпионате мира-2026 и рассказал, как пообщался с победителями юношеского Евро.

«Это уникальный, особенный турнир, а первый чемпионат мира всегда самый запоминающийся. Пережить этот опыт просто невероятно. Вчера я поговорил с Хави Эспартом и Кимом Жуньентом, которого признали лучшим игроком юношеского Евро. У нас есть общий чат с парнями из Ла Масии. Они проделали невероятную работу. Наверное, мы с Ламином тоже должны были бы быть там, но вместо этого находимся здесь», — приводит слова Кубарси AS.

11 июля сборная Испании U-19 победила сборную Германии (2:0) в финале юношеского Евро.

14 июля Испания сыграет в полуфинале чемпионата мира с Францией. Начало матча запланировано на 22.00 по московскому времени.