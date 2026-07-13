Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 15:00

Экс-тренер «Локомотива» Билич во второй раз возглавил сборную Хорватии

Сергей Ярошенко
Славен Билич.
Фото Getty Images

Славен Билич назначен главным тренером сборной Хорватии.

Срок контракта с 57-летним специалистом не уточняется.

«Я благодарю руководство федерации за поддержку и возможность вновь возглавить сборную Хорватии. Я понимаю, какие большие ожидания возлагаются после прекрасного периода под руководством Златко Далича, но каждый, кто руководит сборной Хорватии, должен быть к этому готов, потому что мы — футбольная нация.

Я очень верю в игроков, и моя задача — привнести энергию, амбиции и решимость, чтобы Хорватия оставалась частью футбольной элиты. Я с нетерпением жду этого вызова, к которому полностью готов, будучи более зрелым и опытным тренером, чем в 2006 году, но с тем же желанием, чтобы сборная была сильной и успешной», — приводит слова Билича пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Билич уже возглавлял сборную Хорватии с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда выступала на чемпионатах Европы 2008 и 2012 годов.

Ранее пост главного тренера сборной Хорватии покинул Златко Далич, работавший с командой с октября 2017 года. При нем хорваты стали серебряными призерами чемпионата мира 2018 года, бронзовыми призерами ЧМ-2022 и финалистами Лиги наций 2023 года. На чемпионате мира 2026 года сборная Хорватии вышла в плей-офф и уступила Португалии (1:2) в 1/16 финала.

Также специалист возглавлял московский «Локомотив», турецкий «Бешикташ», «Вест Хэм», саудовские «Аль-Иттихад» и «Аль-Фатех», «Вест Бромвич», «Уотфорд» и китайский «Бейцзин Гоань».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Славен Билич
Футбол
Сборная Хорватии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Орлов: «Восхищен Месси. Ямаль не восстановился после травмы»

Орлов: «Звонок Трампа в ФИФА настроил весь мир против сборной США»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости