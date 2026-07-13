Экс-тренер «Локомотива» Билич во второй раз возглавил сборную Хорватии

Славен Билич назначен главным тренером сборной Хорватии.

Срок контракта с 57-летним специалистом не уточняется.

«Я благодарю руководство федерации за поддержку и возможность вновь возглавить сборную Хорватии. Я понимаю, какие большие ожидания возлагаются после прекрасного периода под руководством Златко Далича, но каждый, кто руководит сборной Хорватии, должен быть к этому готов, потому что мы — футбольная нация.

Я очень верю в игроков, и моя задача — привнести энергию, амбиции и решимость, чтобы Хорватия оставалась частью футбольной элиты. Я с нетерпением жду этого вызова, к которому полностью готов, будучи более зрелым и опытным тренером, чем в 2006 году, но с тем же желанием, чтобы сборная была сильной и успешной», — приводит слова Билича пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Билич уже возглавлял сборную Хорватии с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда выступала на чемпионатах Европы 2008 и 2012 годов.

Ранее пост главного тренера сборной Хорватии покинул Златко Далич, работавший с командой с октября 2017 года. При нем хорваты стали серебряными призерами чемпионата мира 2018 года, бронзовыми призерами ЧМ-2022 и финалистами Лиги наций 2023 года. На чемпионате мира 2026 года сборная Хорватии вышла в плей-офф и уступила Португалии (1:2) в 1/16 финала.

Также специалист возглавлял московский «Локомотив», турецкий «Бешикташ», «Вест Хэм», саудовские «Аль-Иттихад» и «Аль-Фатех», «Вест Бромвич», «Уотфорд» и китайский «Бейцзин Гоань».