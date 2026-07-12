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Сегодня, 18:07

Эшли Янг о победе Англии над Норвегией на ЧМ-2026: «Мы показали характер и силу духа»

Сергей Филин

Бывший игрок сборной Англии Эшли Янг поделился впечатлениями от победы национальной команды над Норвегией (2:1 в дополнительное время) в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Команды обменялись голами в первом тайме и не смогли выявить победителя в основное время. В дополнительное время на 93-й минуте Джуд Беллингем забил гол, который стал победным для англичан.

«Проигрывая со счетом 0:1, мы показали характер и силу духа команды. Это позволило отыграться и победить. Я так и думал, что в этом матче могла победить только одна команда, если дело бы дошло до дополнительного времени. Ребята показали, что у них есть сила воли, чтобы выиграть, и в итоге они выглядели более подготовленными, чем сборная Норвегии», — приводит слова Янга BBC.

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем забивает первый гол в&nbsp;ворота Норвегии.Англия снова была похожа на команду Саутгейта. Но Тухель нашел способ победить

Англия в полуфинале ЧМ-2026 сыграет с Аргентиной 15 июля.

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