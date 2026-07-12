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Сегодня, 17:45

Семин считает правильной идею о расширении числа участников чемпионата мира до 64 сборных

Дарик Агаларов

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о возможном расширении числа участников чемпионата мира по футболу до 64 сборных.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что этот вопрос будет рассмотрен и обсужден в соответствующих комитетах после завершения ЧМ-2026.

«Разве это плохо? Мы до начала этого чемпионата мира критиковали формат из-за 48 команд, а турнир выходит прекрасным. Самая большая посещаемость, появляются интересные команды, такие, как Кабо-Верде или Кюрасао, которые великолепно себя проявляют. Здесь решение ФИФА — правильное. Мы видим, что качество этого чемпионата не пострадало, а, может, даже стало лучше. Как были четыре команды наивысшего уровня, так они и остались в полуфинале. Слабых матчей мы не видели, смотрели только сильные. Вполне правильное решение», — сказал Семин «СЭ».

ЧМ-2026 стал первым чемпионатом мира по футболу, в котором приняли участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год в финальных стадиях мировых первенств выступали 32 команды.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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