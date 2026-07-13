Нигматуллин — о полуфинале ЧМ-2026: «Англия обыграет Аргентину по пенальти»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» дал прогноз на матч полуфинала ЧМ-2026.

«Англия — Аргентина. 1:1 и победа британцев по пенальти. В плей-офф Аргентина с превеликим трудом одолела Кабо-Верде, Египет и Швейцарию. Однако настоящей проверкой на прочность станет матч с Англией. Это соперник уже совсем другого уровня. В блестящей форме не только Кейн, но и Беллингем, у которого теперь тоже шесть забитых мячей. Матч наверняка растянется на 120 минут, аргентинцы это любят. А в серии 11-метровых, как мне кажется, точнее будут англичане. Да и Пикфорд способен на чудо», — написал Нигматуллин для «СЭ».

Англия и Аргентина сыграют в полуфинале ЧМ-2026 15 июля.