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13 июля, 23:10

Семин считает, что в финал ЧМ-2026 выйдут Франция и Аргентина

Руслан Минаев

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин ответил на вопрос, кто выйдет в финале чемпионата мира-2026.

В полуфинале сыграют Франция против Испании и Англия против Аргентины.

«В финале кто-то будет. В финале будут те же, кто и был. Может такое быть, как в Катаре было. Франция и Аргентина? И здесь может повторится... Будем болеть и получать громадное удовольствие. Это невероятный праздник футбола, который сейчас происходит», — цитирует Семина «КП Спорт».

В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти — 3:3 (4:2 пенальти).

Источник: КП Спорт
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