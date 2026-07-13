Семин считает, что в финал ЧМ-2026 выйдут Франция и Аргентина

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин ответил на вопрос, кто выйдет в финале чемпионата мира-2026.

В полуфинале сыграют Франция против Испании и Англия против Аргентины.

«В финале кто-то будет. В финале будут те же, кто и был. Может такое быть, как в Катаре было. Франция и Аргентина? И здесь может повторится... Будем болеть и получать громадное удовольствие. Это невероятный праздник футбола, который сейчас происходит», — цитирует Семина «КП Спорт».

В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти — 3:3 (4:2 пенальти).