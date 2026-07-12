Игрок сборной Швейцарии Ндой — об 1/4 финала ЧМ-2026: «Одно судейство было для аргентинцев, другое для нас»

Полузащитник сборной Швейцарии Дан Ндой считает, что арбитр Жоау Пиньейру по-разному трактовал эпизоды с нарушениями правил в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против сборной Аргентины (1:3 доп. время).

Швейцарцы на 72-й минуте остались в меньшинстве после удаления нападающего Бриля Эмболо. Пиньейру сначала показал предупреждение аргентинцу Леандро Паредесу, но после ВАР-вмешательства и просмотра повторов изменил свое первоначальное решение, отменил наказание Паредеса и показал вторую желтую карточку Эмболо.

«Не думаю, что когда-либо видел такое в футболе. Трудно смириться с этим. Как можно изменить решение и дать желтую карточку нам, а не аргентинцам? Я не знаю. Они много симулировали. Было два разных судейства: одно для них, другое для нас», — приводит RMC Sport слова Ндоя.

Аргентина в полуфинале ЧМ-2026 сыграет с Англией. Матч пройдет 15 июля в Атланте (США).