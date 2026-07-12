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Сегодня, 21:20

Трезеге о Месси на ЧМ-2026: «Лео в невероятной форме, он доказывает, что он — выдающийся футболист»

Лионель Месси.
Фото Getty Images

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге оценил игру форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026.

В шести матчах турнира 39-летний футболист забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Судя по тому, что мы видим сейчас, Месси снова доказывает, что он — выдающийся футболист. За награду он борется с Мбаппе, это очевидно. На мой взгляд, Франция выглядит более укомплектованной командой, чем Аргентина. У нее сильнее исполнители, футболисты, которые играют в лучших европейских лигах. Это действительно очень опытная команда. У Аргентины много энтузиазма, но она сильно зависит от Месси. При этом сам Лео, конечно, находится в невероятной форме. 39 лет.

Он приятно удивил меня. Сами игроки, если верить их заявлениям, не ожидали, что Месси будет на таком уровне. С учетом возраста, это действительно выдающаяся игра. Его постоянно сравнивают с Криштиану Роналду, Неймаром. Но Месси по-прежнему остается футболистом, который решает исход матчей», — сказал Трезеге в шоу «FONtour» на канале FONBET.

В ночь на 12 июля Аргентина победила Швейцарию (3:1 доп. вр.) в матче 1/4 финала ЧМ-2026. В полуфинале аргентинцы сыграют против Англии, встреча пройдет 15 июля и начнется в 22.00 (мск).

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