Нигматуллин — об ошибке Ламменса: «Неразогретый дублер дебютировал на ЧМ так, что уже через 20 минут отправил свою сборную домой»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» прокомментировал роковую ошибку голкипера сборной Бельгии Сенне Ламменса в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Испанией.

«Не сомневаюсь, опытнейший Куртуа с ударом Кубарси справился бы легко. Не пытался бы поймать мяч, как Ламменс, а спокойно бы отбил в сторону. Ну а его неразогретый дублер дебютировал на чемпионате мира так, что уже через 20 минут отправил свою сборную домой. Для парня это, конечно, личная трагедия», — написал Нигматуллин для «СЭ».

Бельгия проиграла Испании в четвертьфинале ЧМ-2026 со счетом 2:1. Голкипер Тибо Куртуа получил повреждение и вынужденно покинул поле во втором тайме. Появившийся вместо него Сенне Ламменс не справился и привез гол.